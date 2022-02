Stiri pe aceeasi tema

- O brazilianca din Rio Largo, statul Alagoas - nord-estul Braziliei, si-a legat sotul cu o franghie si l-a dus la un centru de vaccinare.Scena a fost inregistrata de un martor, iar clipul a ajuns pe TikTok, starnind o dezbatere aprinsa pe retelele de socializare pro si contra gestului femeii. @portalpolemico…

- Un nou scandal a avut loc, miercuri dupa-amiaza, in trafic, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei. O femeie a sunat la 112 reclamand ca sotul sau, aflat la volan, a fost amenintat cu un cutit de soferul altei masini, in urma unei neintelegeri in trafic, relateaza News.ro. Potrivit datelor furnizate…

- Un barbat de 32 de ani si-a bagat sotia insarcinata in spital dupa ce s-a urcat baut la volan. Soferul, de loc din Cliciova, comuna Bethausen, circula pe drumul judetean Lugoj – Hezeris si, cel mai probabil, pe fondul vitezei a pierdut controlul volanului, a parasit soseaua si s-a rasturnat. In masina…

- O femeie insarcinata a fost impușcata de soțul ei, dupa ce a aflat ca acesta o inșela. Hunter Tatum este acuzat de uciderea soției și a fiului lor, Everett. El s-a prezentat in fața curții de la Autauga, Alabama, Statele Unite, pentru audieri. Avocatul barbatului, Clifford Cleveland, susține ca acesta…

- O femeie din Galați a relatat jurnaliștilor ca soțul sau, in varsta de 46 de ani, a murit, bolnav de pneumonie, pentru ca Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Andrei” Galati nu l-a internat la timp, plimbandu-l intre spitale timp de cateva zile. Femeia a depus marți plangere, iar reprezentantii unitații…

- O femeie a cerut sprijinul jandarmilor, fiind agresata de sotO femeie in varsta de 43 de ani a solicitat sprijinul jandarmilor tulceni, fiind agresata fizic de sotul cu care se afla in proces de divort.Oficial de la IJJ Tulcea O femeie in varsta de 43 de ani a solicitat sprijinul jandarmilor tulceni,…

- O femeie de 38 de ani cu COVID a murit in timp ce era la cumparaturi. Nu era vaccinata si s-a tratat acasa crezand ca are gripa. O femeie de 38 de ani din Iasi a murit in timp ce se afla intr-un magazin la cumparaturi, dupa ce i s-a facut brusc rau si a intrat in stop cardio-respirator. Femeia s-a…

- O femeie din orasul Solingen in vestul Germaniei a fost condamnata joi la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasita vinovata de uciderea a cinci dintre cei sase copii ai sai, toti cu varste cuprinse intre unu si opt ani.