Stiri pe aceeasi tema

- O romanca originara din județul Alba, Cugir, a murit in Italia, in ziua de Paște, dupa 10 zile de chin. Adela S. a lasat in urma trei copii – doi baieți și o fata – și un soț indurerat. Potrivit presei locale, femeia de 43 de ani a fost lovita de o mașina pe 21 […] Citește O femeie din Alba a murit…

- O escrocherie prin SMS creeaza panica in Italia. Oamenii primesc pe telefon un mesaj in care sunt anunțați de traseul unui colet. Cei care acceseaza linkul pot deveni victime ale furturilor bancare. O femeie a pierdut astfel 19.000 de euro din cont.

- Curtea de Apel Craiova a dispus, ieri, predarea catre autoritatile din Italia a unei femei de 33 de ani, din Goicea, cercetata pentru comiterea infractiunilor de jaf armat si santaj. Femeia a fost arestata preventiv pe 6 martie, in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile italiene.…

- Turneul celor Sase Natiuni si fondul de investitii CVC au semnat "un parteneriat strategic pe teren lung", au anuntat joi responsabilii competitiei la care participa cele mai puternice natiuni ale rugby-ului din Europa, citati de AFP. Fondul "va investi pana la 365 de milioane de lire…

- O femeie s-a salvat printr-o metoda inedita din mainile unui barbat care o agresa. Victima a sunat la 112 și a comandat o pizza. Incidentul s-a petrecut in Milano, Italia. Un barbat din Maroc in varsta de 25 de ani a fost arestat pentru ca ar fi agresat-o pe fosta sa partenera. Cei doi s-au desparțit…

- In curand va incepe constructia noului corp de cladire al Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian din Calarasi. Anunttul a fost facut de constructor, Grupul de Constructii Erbasu. Investitia se ridica la 86,2 milioane de lei.

- In curand va incepe constructia noului corp de cladire al Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian din Calarasi. Anunttul a fost facut de constructor, Grupul de Constructii Erbasu. Investitia se ridica la 86,2 milioane de lei.