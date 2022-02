Stiri pe aceeasi tema

- O cetațeanca din Ucraina a decedat dupa ce a suferit un stop cardiac, în aceasta dimineața, la punctul de trecere a frontierei Palanca, scrie jurnal.md. Despre aceasta a anunțat șeful IGSU, Alexandru Oprea, în cadrul unui briefing, care a precizat ca femeia era dupa 50 de ore…

- Refugiatii ucraineni care intra in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei de la Siret din judetul Suceava sunt primiti cu alimente, in urma unor actiuni caritabile ale localnicilor. Zeci de oameni s-au mobilizat pentru sprijinirea ucrainenilor care parasesc tara in urma invaziei armatei rusesti.…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 20 524 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova - 12 243 traversari persoane. Totodata, din numarul total s-au inregistrat 12 389 treceri la frontiera moldo-romana,…

- Poliția de frontiera anunța ca, in ultimele ore, se intensifica traficul transfrontalier prin punctul de trecere a frontierei Criva-Mamaliga. Pe sensul de ieșire din Republica Moldova sint zeci de autoturisme la intrarea in Ucraina. Totodata, se menționeaza ca prin punctele de trecere din proximitate,…

- Cresc valorile de trafic in PTF Criva-Mamaliga, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La aceasta ora sunt circa 40 de autoturisme la intrarea in Ucraina. Totodata, precizam ca prin punctele de trecere din proximitate, Larga-Kelmenți și Briceni-Rossoșani, se circula lejer.

- Pasapoartele celor patru turci aveau insemnele autoritatilor din Republica Moldova si Ucraina, a informat, joi, Garda de Coasta. „In data de 29.12.2021, in jurul orei 11,30, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judetul Constanta, politistii de frontiera au efectuat, pe sensul de intrare in…

- Poliția de Frontiera informeaza ca se atesta flux majorat de mijloace de transport in punctul de trecere a frontierei Leușeni. Astfel, la aceasta ora, sunt funcționale cinci piste la intrarea in Republica Moldova și a fost suplimentat numarul de angajați ai Poliției de Frontiera.

- Patru cetateni turci au fost depistati cu vize false aplicate pe documentele de calatorie, la Punctul de Trecere a Frontierei de la Jimbolia, care au incercat sa intre ilegal din Serbia in Romania, a anuntat, luni, Politia de Frontiera Timisoara, intr-un comunicat remis AGERPRES. Ei au fost…