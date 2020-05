Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de 53 de ani ranita in explozia de vineri dupa-amiaza de la Uzina Mecanica Cugir, județul Alba, a murit la spital, din cauza arsurilor grave. Surse medicale au declarat pentru MEDIAFAX ca femeia a...

- Numarul persoanelor care au murit, infectate cu coronavirus, a ajuns la 567, luni dupa-amiaza, in Romania. Autoritațile au anunțat inca 15 decese, pe lista fiind și o femeie de 64 de ani, din Alba. Deces 553 Barba, 51 ani din județul Suceava. Neinternat, debut in data de 13.04.2020. Data recoltarii…

- Ziarul Unirea Inca un deces provocat de COVID 19 in Alba: O femeie de 70 ani a murit la spitalul din Blaj Inca un DECES provocat de COVID-19 a fost inregistrat in Alba. Este vorba despre o femeie de 70 de ani, cu boli preexistente. Miercuri dimineața, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 9…

- Update Grupul de Comunicare Strategica anunța doua noi decese din cauza COVID-19. Bilanțul deceselor urca la 205. Deces 204: Barbat, 90 de ani, județul Alba. Debut pe data de 06.04.2020 cu febra,...

- O femeie a fost ranita in urma unui accident rutier, petrecut marți, 7 aprilie, in jurul orei 7.40, pe autostrada A10, sensul spre Turda. Potrivit primelor infomații transmise de ISU Alba, in accident au fost implicate doua automobile. Victima ranita in urma impactului dintre cele doua mașini, la momentul…

- Au fost inregistrate 3 noi decese din cauza noului coronavirus in Romania. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, numarul total al deceselor la nivel național ajunge la 85. Deces 83 Femeie, 54 ani, din București. Bolnava a decedat la 45 de minute dupa prezentare in UPU- SUU București (prezentare…

- Autoritațile au raportat 3 noi decese din cauza noului coronavirus in Romania. Este vorba despre doua persoane din Hunedoara și despre una din Ialomița. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, numarul acestora ajunge la 72. Deces 70 Femeie, 60 ani, jud Ialomița. Persoana cu Insuficiența renala…

- In aceasta dimineața a fost inregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus, transmit autoritațile. Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara,…