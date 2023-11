Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei femei din Arad, decedata in 2020 in spital cu diagnosticul de COVID-19, a fost deshumat vineri dimineața, la trei ani de la deces, in urma unei sesizari penale depuse de familia pacientei. Ancheta vizeaza suspiciunea ca tratamentul aplicat ar fi fost greșit, argumentandu-se ca pacienta…

- O romanca stabilita in Italia s-a stins tragic chiar in propriul sau apartament. Alerta a fost data de rudele femeii, care erau ingrijorate de faptul ca romanca nu raspunde la apeluri și mesaje. Salvatorii au gasit-o pe Miss OK Cinema Girl fara suflare. Ce au descoperit oamenii legii? Familia a dat…

- Acuzații grave impotriva lui Iohannis: 'A promulgat legea pensiilor speciale: poate prinde și el!'„Iohannis s-a grabit sa promulge legea de salvare a pensiilor speciale, poate prinde și el pensie speciala ca fost primar de Sibiu”, transmite USR, relateaza Mediafax.„Președintele Iohannis s-a grabit…

- O femeie in varsta de 73 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 75% din suprafața corpului, in urma unui incendiu izbucnit la miriște și vegetație uscata intr-o localitate din Arad. La locul evenimentului a fost solicitat elicopterul SMURD.

- Calina Toia, de 68 de ani, s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe pe 9 august 2023, acuzand o stare de slabiciune și insuficiența respiratorie. Ulterior, dupa mai multe investigați a fost transferata la secția de Diabet și Nutriție. Familia femeii au observat ca starea de sanatate a acesteia se…

- Catalin Drula aduce acuzații grave impotriva lui Marcel Ciolacu: ”A dat o ordonanta ca in 2023 sa nu se mai respecte legea responsabilitatii fiscal-bugetare privind salariile la stat” Catalin Drula aduce acuzații grave impotriva lui Marcel Ciolacu: ”A dat o ordonanta ca in 2023 sa nu se mai respecte…