O femeie la vreo 30 de ani O femeie la vreo 30 de ani, dupa ce si-a rezolvat treburile in capitala de judet, voia sa ajunga acum acasa si nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist si ii spune: – Uite, tre’ s-ajung si eu in Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.– Bine, las’ ca ne socotim noi pe drum!, zice taximetristul.Dupa vreo ora, opreste taximetristul pe un camp, ia o patura din portbagaj si o asterne pe lucerna. Femeia, ingrijorata, ii zice: – Vai, dar nu pot sa fac asta, sunt maritata, am acasa doi copii!– Si ce? Si eu sunt insurat, am femeie, am copii, dar am si 40 de iepuri de… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mariam avea doar 13 ani cand a devenit mama pentru prima data. Ea a fost casatorita de familie la doar 12 ani, cu un barbat cu 28 de ani mai in varsta. Prima sarcina a femeii a fost gemelara, iar in urmatorii 23 de ani a mai adus pe lume alți 42 de copii. Citeste si Cainele lui Costin Marculescu…

- Pana la 41 de ani, o femeie din Uganda a nascut 44 de copii pe care acum ii crește singura, dupa ce soțul ei, cu 28 de ani mai varsta, a parasit-o pentru ca nu a mai putut sa faca fața situației.

- Curtea de Apel Suceava s-a pronuntat in cazul Marianei Plesca, femeia care a injunghiat-o din senin, de mai multe ori, pe concubina fratelui sau. Victima a scapat cu viata, insa ranile suferite au fost deosebit de grave.

- Aproape jumatate dintre angajații care au copii și lucreaza de acasa spun ca le este greu sa iși organizeze eficient activitatea, arata un sondaj derulat de o platforma de recrutare online. Majoritatea celor intervievați si-ar dori sa poata lucra de acasa, insa cu un program flexibil, astfel incat sa…

- Direcția de Investigații Criminale din Cadrul Inspectoratului General de Poliție a facut public un bilanț potrivit caruia, in ultimul an, in Romania au fost inregistrate nu mai puțin de 6.475 de sesizari privind disparițiile de minori. Cele mai multe dispariții au fost inregistrate in București, Constanța,…

- Rezervatia naturala Dealul cu lilieci din Cernatesti, judetul Buzau, este din ce in ce mai vizitata de turisti. Nu sunt putini sunt cei care rup florile pentru a-si decora locuintele insa este aproape imposibil sa fie prinsi in fapt, zona fiind departe de sat. Sunt insa si cativa care se dau de gol…

- Ziarul Unirea VIDEO| Revolta in Germania, la o ferma de sparanghel: O femeie din Alba ii acuza pe angajatori ca au fost inselati la bani si vor sa se intoarca acasa Un grup de romani aflati la cules de sparanghel in Germania s-au revoltat, oamenii acuzand faptul ca sunt tinuti inchisi, fara mancare.…

- Ziarul Unirea Veste Buna: O femeie de 71 de ani VINDECATA de COVID-19, in Alba. Pacienta s-a intors acasa O femeie in varsta de 71 de ani, ingrijita in cadrul secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia, s-a vindecat de COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul…