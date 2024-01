Stiri pe aceeasi tema

- Gest de umanitate pentru trei polițiști de frontiera care se intorceau dintr-o misiune de la Timișoara. Ei au intalnit pe drum, in Caraș-Severin, o femeie cazuta care era și insarcinata. Ea ar fi fost aruncata din mașina catre soț dupa ce s-ar fi certat.

- CU REPETIȚIE… O femeie in varsta de 33 de ani, din orasul Negresti, a fost retinuta de politisti dupa ce a fost depistata fara permis la volanul unei masini in care se aflau si copiii sai, in varsta de 11 si 14 ani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, un echipaj…

- ”In urma cu putin timp, pe strada Sportului din municipiul Resita s-a produs un accident rutier, o autospeciala de politie din cadrul Serviciului Criminalistic al inspectoratului, condusa de un ofiter de politie, ce se deplasa in misiune, la un accident rutier, avand in functiune semnalele acustice…

- O tanara de 19 ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente Piatra Neamt dupa ce un barbat i a aruncat o petarda in autoturism in timp ce se afla in parcarea unui centru comercial din Piatra Neamt ,Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Neamt tanara acuza dureri la urechea stanga. Oamenii legii…

- Soferul care a intrat in noaptea de vineri spre sambata in copacii din zona Doraly Mall din Constanta nu avea permis de conducere, ar fi fost implicat intr o tamponare la Movilita si a platit un alt barbat care sa isi asume faptele. Suspectul a fost retinut de poilitisti. Poreucut IPJ Constanta, la…

- Protestul fermierilor s-a lasat cu scandal, dupa ce o mașina a poliției a fost inconjurata de manifestanți, pe șoseaua Hincești, acolo unde s-au adunat agricultorii. Protestatarii au luat pe sus automobilul poliției. La fața locului au intervenit mascații, pentru a elibera mașina poliției și a calma…

- O femeie insarcinata și fiul ei de numai un an de zile, pe care il plimba cu un carucior, au fost raniți in timp ce circulau pe un trotuar din municipiul Radauți. Cei doi au fost loviți de o mașina care a ricoșat pe trotuar dupa o ciocnire cu un alt autovehicul. Accidentul a avut loc sambata, in ...