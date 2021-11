Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 33 de ani a fost injunghiata de catre un adolescent de 17 ani intr-un magazin din Cluj, scrie Monitorul de Cluj. „In jurul orei 18.30, polițiștii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie ar fi fost lovita de o persoana necunoscuta cu un obiect…

- O femeie de 33 de ani a fost injunghiata vineri seara, intr-un magazin din Cluj-Napoca. Autorul, un adolescent de 17 ani, a fost prins de politisti si dus la audieri, informeaza News.ro . Politistii din Cluj au demarat o ancheta, vineri seara, dupa ce au fost sesizati ca o femeie a fost injunghiata…

- Politistii din Cluj au demarat o ancheta, vineri seara, dupa ce au fost sesizati ca o femeie a fost injunghiata intr-un magazin din Cluj-Napoca de o persoana care ulterior a fugit. A fost identificat suspectul, un adolescent de 17 ani, dus la audieri, pentru a se stabili de ce a recurs la acest gest,…

- Politistii din Cluj au demarat o ancheta, vineri seara, dupa ce au fost sesizati ca o femeie a fost injunghiata intr-un magazin din Cluj-Napoca de o persoana care ulterior a fugit. A fost identificat suspectul, un adolescent de 17 ani, dus la audieri, pentru a se stabili de ce a recurs la acest gest.

- Cel care a înjunghiat-o pe femeie a fost un tânar de 17 ani, care a fost depistat ulterior de polițiști. „În jurul orei 18.30, polițiștii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie…

- Oamenii legii au retinut un barbat din municipiul Slobozia, banuit de comiterea infractiunii de tentativa de omor.„In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3:00, in localitatea Grivita, in zona unui local, pe fondul unui conflict spontan,…

- Potrivit anchetatorilor, crima a avut loc pe fondul unui conflict in familie, in dupa amiaza zilei de duminica, 19 septembrie.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța au reținut un barbat in varsta de 41 de ani, acuzat de omor calificat.Suspectul este acuzat ca și-a ucis cumnata, sora…

- O femeie a ajuns in stare grava la spital, luni dimineața, dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori de fostul soț, intr-o stație de autobuz din Slatina. Agresiunea a avut loc in statia de autobuz de pe strada Crisan, din Slatina. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, politistii…