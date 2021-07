Stiri pe aceeasi tema

- In urma ploilor abundente din ultimele ore in localitatea harghiteana Corbu au fost inundate 2 case și 3 pivnițe, in sprijinul locuitorilor acționeaza echipaje din cadrul Garzii de Intervenție și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Corbu. De asemenea, in Tulgheș sunt inundate 2 case dupa ce…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. Trei copii cu varstele de trei, șapte și 17 ani, dar și o femeie de 37 de ani au ajuns pe patul de spital dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit cu un alt automobil. Informația a fost confirmata de catre ofițerul de presa al IP Hincești, Cristina Vicol, pentru Sputnik…

- Ramașițele a 215 copii au fost gasite recent pe locul unui fost pensionat, in Canada, inființat in urma cu un secol, pentru asimilarea popoarelor autohtone de catre societatea dominanta, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Anunțul a fost facut de reprezentanții unei comunitați amerindiene locale.…

- O femeie cu trei copii care se angajasera in traversarea strazii pe o trecerea de pietoni a fost la un pas sa fie spulberata de un tramvai.Imaginile surprinse de o camera de supraveghere au fost plasate pe Facebook de o bucureșteanca.

- Doi copii si o femeie au fost la un pas sa fie spulberati de un tramvai pe o trecere de pietoni din cartierul Ferentari, din Capitala. Inregistarea care a fost facuta de o camera de supraveghere din zona ii arata pe cei doi copii si pe femeia, care pare ca tine un alt copil in brate, cum au evitat,…

- O femeie a fost injunghiata in braț de un coleg de serviciu cu care avusese o relație dar se desparțisera de puțin timp.Anunțul la 112 i-a alertat pe polițiști care au ajuns la fața locului, unde a fost chemat și un echipaj medical care i-a acordat primele ingrijiri.Incidentul violent s-a intamplat…

- O femeie din Mali, in varsta de 25 de ani, a nascut noua bebeluși – cu doi mai mulți decat au detectat medicii in timpul ecografiilor. Halima Cisse a nascut cei 9 copii in Maroc, guvernul din Mali asigurand zborul pentru investigații medicale amanunțite. Cele cinci fete și patru baieți s-au nascut…

- Școlile se redeschid fizic astazi, pe 5 mai, astfel ca aproximativ 2.000.000 de elevi sunt așteptați sa revina in banci. Dupa o vacanța de o luna de zile, elevii vor avea de recuperat mai multa materie in cele opt saptamani de școala care au mai ramas pana la vacanța de vara. Profesorul Alexandru Rafila…