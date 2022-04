Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Alba a fost atacata de doi caini: Stapanul animalelor a fost reținut de polițiști. Ce s-a intamplat O femeie din Alba are nevoie de aproape o luna de ingrijiri medicale, dupa ce a fost atacata de doi caini, in timp ce femeia mergea pe un drum de la marginea localitații Cenade. Stapanul…

- O femeie de 35 de ani, din Kansas City, a sunat, marți seara, la numarul unic de urgențe foarte panicata spunand ca este „atacata de diavol”. Echipajul care s-a deplasat la locuința ei a descoperit o scena șocanta: femeia iși decapitase fiul de 6 ani.

- Tragedie intr o localitate din Romania Este vorba despre o femeie in varsta de 32 de ani, din comuna Constantin Daicoviciu, care a fost injunghiata mortal de un barbat de 29 de ani, din judetul Mehedinti.Trupul neinsufletit al victimei a fost abandonat pe un camp, in apropierea localitatii Caravan,…

- Conform datelor furnizate marti seara, 8 februarie 2022, de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, sase personae au decedat in urma complicatiilor cauzate de infectarea cu virusul SARS CoV 2. Este vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 68 si 85 de ani.Astfel, de la…

- Incident extrem de grav provocat in trafic. Acesta a lovit o alta mașina, iar dupa accident a parasit locul, insoțit de o femeie și o tanara, pe care se pare ca le-a luat ostatice, sub amenințarea briceagului. Un barbat din București a fost arestat preventiv, sambata, dupa ce și-a rapit fosta concubina…

- O femeie de 63 de ani, din Timisoara, a fost atacata, duminica, de doi caini ai unei vecine, in propria sa curte. Animalele au patruns pe proprietatea invecinata pe sub un gard. Proprietara animalelor a fost amendata cu 500 de lei si i-a fost intocmit dosar penal.

