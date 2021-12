O femeie din Iași cere instanței să o declare bărbat. Cum ați judeca? Un proces iesit din comun are loc la Iasi. O tanara, absolventa de universitate, s-a adresat instantei pe motiv ca s-a nascut intr-un corp gresit. Practic, chiar daca ea este trecuta in actele oficiale ca femeie, tanara gandeste si traieste ca un barbat. Ea a solicitat astfel sa ii fie schimbat sexul, oficial, si sa devina persoana masculina si in fata oamenilor, nu numai in forul interior. Vom folosi un nume oarecare, pentru a proteja identitatea tinerei. De altfel, chiar ea a cerut instantei din Iasi sa ii fie protejata identitatea. „Este primul caz de acest tip in cadrul instantelor iesene, si… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

