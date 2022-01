O femeie din Cugir a ajuns la spital, intoxicată cu fum, după ce acoperișul locuinței sale a luat foc Un incendiu a avut loc in cursul nopții de sambata spre duminica, la o casa din orașul Cugir. „Garda de intervenție Sebeș in cooperare cu SVSU Cugir au intervenit cu doua autospeciale cu apa și spuma și un echipaj de prim ajutor pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Cugir. La ajungerea forțelor de intervenție incendiul se manifesta la acoperișului unei locuințe. Pana la ajungerea forțelor de intervenție la locul incendiului, pompierii de la SVSU Cugir au reușit evacuarea unei persoane de sex feminin. Aceasta nu a suferit arsuri vizibile la nivelul corpului, suferind doar… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

