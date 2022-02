Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de salvatori s-a deplasat de urgența la fața locului, insa, din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru a salva viața femeii. Șoferul spune ca femeia i s-a aruncat in fața și nu a mai putut face nimic pentru a o evita. Acesta a fost testat cu aparat etilotest, rezultatul fiind negativ.Polițiștii…

- O fetita in varsta de 13 ani a fost accidentata, marti seara, de o locomotiva in Gara CFR Bacau. Din primele informații, se pare ca fetița ar fi incercat sa treaca liniile ferate prin loc nepermis. “Politistii au stabilit ca o minora de 13 ani, din Bacau, ar fi traversat liniile de cale ferata trecand…

- Un accident rutier soldat cu decesul unei femei a avut loc, marti dimineata, pe DN 1A, pe raza localitatii prahovene Magurele, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP). Potrivit sursei citate, un autoturism condus de o tanara de 26 de ani a lovit o femeie de 75 de ani care ar fi incercat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A Ploiesti Brasov, la kilometrul 101 500 de metri, in localitatea Magurele, judetul Prahova, un autoturism a accidentat mortal un pieton.Traficul rutier se desfasoara alternativ, pe un fir, pentru aproximativ 45 de…

- Femeia a fost accidentata mortal, sambata seara, in timp ce traversa DN 7, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges.Aceasta avea 77 de ani și era din Pitești. Dupa ce a inceput traversarea, a fost acroșata și accidentata mortal de un autoturism condus de un barbat de 74 de ani, tot din…

- O femeie a fost accidentata mortal, sambata seara, in timp ce traversa DN 7, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. Accidentul s-a produs in localitatea Bascov, dupa lasarea intunericului. "Din verificarile preliminare efectuate de politistii Serviciului Rutier Arges s-a stabilit ca,…

- Incident rutier, in aceasta seara, in orașul Predeal. Potrivit martorilor, viceprimarul PSD, Marius Mateescu, ar fi lovit cu mașina o femeie. Aceasta ar fi fost grav ranita, i s-au aplicat manevre de resuscitare, și-a revenit din fericire, dupa care a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.…

- O femeie de 82 de ani și-a pierdut viața in urma unui accident produs in acesta dimineața, in orașul Filiași. Dupa primele cercetari, oamenii legii au stabilit ca batrana a traversat strada neregulemantar. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, accidentul a fost anunțat de șoferul care a lovit femeia de…