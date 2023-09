Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in virsta de 99 de ani, rezidenta in Marea Britanie, angajata toata viața in afacerile familiei, a dezvaluit secretul unei vieți lungi, relateaza BBC News. Pauline Martin din satul Pengover Green, Cornwall, inca de la o virsta frageda, impreuna cu familia sa face comerț cu semințe. Femeia refuza…

- Se plimba mandru cu bicicleta prin comuna și spune ca este cel mai batran barbat din zona, avand 91 de ani. Varstnicul din comuna Felnac, județul Arad, ne dezvaluie și care este secretul longevitații

- Semnificația numelui Maria poate fi interpretata in mai multe feluri, in funcție de originea sau cultura din care provine. Maria este poate cel mai indragit si popular nume biblic feminin folosit in Romania. Numele de fata Maria este expresia puritatii, fiind purtat de mama lui Iisus Hristos. Cu toate…

- Un neurolog care inca profeseaza la virsta de 101 de ani și-a impartașit secretele pentru o viața lunga și fericita – inclusiv sa ramii interesat de familie și sa muncești și sa ramii productiv, relateaza Business Insider. Dr. Howard Tucker, care lucreaza la citeva spitale și clinici din Cleveland,…

- Howard Tucker, un neurolog in varsta de 101 ani, a impartașit cele 4 secrete ale sale pentru o viața lunga și fericita intr-un interviu pentru podcastul Mindbodygreen: „Genetica este un avantaj, dar nimic mai mult”, scrie Mediafax.Dr. Howard Tucker a implinit 101 ani luna trecuta și lucreaza cu norma…

- Deși au indurat o viața de coșmar mai ales in anii tinereții, zeci de botoșaneni se pot lauda cu varste venerabile. Culmea, cam toți au aceeași rețeta a longevitații, legata mai ales de stilul de viața. Nu lipsesc nici micile placeri. La randul lor, medicii incearca sa explice secretul longevitații.

- O femeie incarcerata de 20 de ani pentru uciderea celor patru copii ai sai a fost gratiata in Australia, luni. Dosarul a fost revizuit și s-a constatat ca exista banuieli legitime cu privire la condamnarile initiale, scrie Reuters.