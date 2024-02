O femeie cu dublă cetățenie ruso-americană, arestată în Rusia pentru ajutorul oferit armatei ucrainene O femeie cu dubla cetațenie ruso-americana a fost arestata in Rusia pentru tradare. FSB o acuza pe aceasta de strangere de fonduri pentru Ucraina. Femeia in varsta de 33 de ani, care ar avea dubla cetațenie americana și rusa, este suspectata de autoritațile ruse de strangere de fonduri pentru armata ucraineana, care incearca sa respinga asaltul Moscovei, a anunțat marți Serviciul Federal de Securitate, scrie Politico. FSB a precizat ca o femeie, rezidenta in Los Angeles, a fost reținuta la Ekaterinburg sub acuzația de ”tradare”, dupa ce a participat la acțiuni de strangere de fonduri pentru Kiev… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

