Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe strada Caramidari din municipiul Braila a avut loc un accident rutier, potrivit Mediafax.Din primele cercetari, polițiștii au stabilit faptul ca o femeie in varsta de 38 de ani, din Braila, in timp ce conducea un autoturism…

- Ulrima ora: Un copil de 3 ani a fost accidentat mortal de o femeie care conducea drogataUn copil de 3 ani a murit, sambata seara, accidentat pe o strada din Braila de o femeie in varsta de 38 de ani, care consumase droguri, inforemaza Medaifax.Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel…

- O femeie in varsta de 26 de ani a condus o motocicleta pe Calea Torontalului din municipiul Timișoara dinspre strada Calan inspre strada Liege iar la un moment dat ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 43 de ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv…

- O femeie a fost ranita dupa ce soferul masinii in care se afla a pierdut controlul si a lovit un cap de pod pe strada Calea Bucuresti din Ramnicu Valcea, potrivit IPJ Valcea . „La data de 15 august a.c., polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au fost sesizați cu privire la producerea unui accident…

- In aceasta dimineața, in timp ce traversa strada pe o trecere de pieton din Hunedoara, o femeie a fost lovita de o mașina, la volanul careia se afla un barbat de 37 de ani. „La data de 01 august 2023, ora 08:26, un barbat in varsta de 37 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea…

- O femeie in varsta de 31 ani, din judetul Iasi, a fost accidentata mortal, in noaptea de luni spre marti, in timp ce se deplasa pe carosabil, pe DN 15B, in afara orasului Targu-Neamt, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca,…

- Un barbat de 65 de ani a murit, iar o femeie a fost lovita, miercuri seara, dupa ce masina in care se aflau a ajuns in raul Cerna, in judetul Hunedoara. Victimele erau blocate in autoturism, fiind scoase de pompieri. "Astazi, printr-un apel la numarul unic de urgenta 112, a fost anuntat faptul ca un…

- O varstnica din Brașov și-a pierdut viața, in urma unui accident produs astazi, in municipiul Ramnicu Sarat. Dupa tragicul eveniment traficul a dirijat la intersecția strazilor Pieței și Digului. ,,Din primele date de la fața locului s-a stabilit faptul ca autoturismul condus dinspre strada Toamnei…