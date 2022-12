Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterii de politie au vazut cum femeia a patruns in subsolul cladirii de pe strada East 65th aproximativ la ora locala 2:45 si au gasit urme de intrare fortata, potrivit lui Arthur Tsui, purtator de cuvant al Departamentului de Politie din New York.Femeia in varsta de 30 de ani era cunoscuta de politie…

- O femeie a patruns, luni, prin efracție, in locuința inchiriata de Robert De Niro in Upper East Side, a anunțat poliția. Tanara a incercat sa fure cadourile așezate sub bradul de Craciun.

- Politia orasului New York a arestat o femeie care a patruns prin efractie luni dimineata in apartamentul lui Robert De Niro din cartierul Upper East Side si a incercat sa fure cadouri de sub bradul de Craciun, potrivit politiei si relatarilor din presa, informeaza Agerpres.

- Femeia, in varsta de 30 de ani, ​​a fost reținuta luni de poliția din New York, acuzata ca i-a spart locuința actorului Robert De Niro și a incercat sa-i fure cadourile puse sub bradul de Craciun, relateaza The Guardian. Tanara, pe nume Shanice Aviles, a fost surprinsa de polițiști intrand in subsolul…

- Poliția din New York a arestat o femeie care a patruns luni dimineața in locuința lui Robert De Niro, potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine, noteaza CNN. Femeia nu a interacționat cu actorul, care se afla la un alt etaj, a precizat sursa. Suspecta este cunoscuta de Departamentul de Poliție…

- Atmosfera de Craciun a pus stapanire pe New York, cel mai mare oras din Statele Unite, odata cu instalarea legendarului brad de Craciun, sambata, la Rockefeller Center, relateaza AFP, citeaza news.ro.