Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp pompierii au fost solicitați sa intervina pe strada Campiei din Turda, unde inițial era anunțat un incendiu. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fermierii au ințeles ca este o competiție și ca unul singur va pleca acasa cu marele premiu, așa ca fiecare se concentreaza la modul in care iși poate pava un drum mai lin spre marea finala.Aseara, Viviana Sposub a reușit sa caștige primul ei duel de fermier șef și a preluat puterea in casa, menținand…

- Joe Biden a caștigat oficial alegerile prezidențiale din SUA. CNN, BBC, NBC, CBS, The New York Times și Washington Post ii confirma victoria in fața contracandidatului Donald Trump. Cu aceasta ocazie, istoria SUA inregistreaza o noua premiera: Kamala Harris devine prima femeie de culoare vicepreședinte…

- O femeie, de 25 de ani, din Moscova, a fost reținuta de politie dupa ce a incercat sa-si vanda bebelusul de doar o saptamana, scrie digi24 . Luiza Gadzhieva, care mai are doi copii, a postat online un anunț prin care oferea spre vanzare fetița pe care o nascuse cu o saptamana inainte. Femeia a acceptat…

- In Romania se poate orice și oricum, dar se intampla ca uneori sa existe oameni care sa iși faca dreptate. O femeie a reușit sa dea o lovitura, in instanța de judecata, cu Casa de Sanatate. Lovitura pentru Casa de Sanatate Publicația ”Monitorul de Botoșani” relateaza evenimentele care au dus la caștigarea…

- Majorarea punctul de pensie cu 40% ar duce la o crestere a deficitului bugetar in 2021 la peste 11% din PIB, fiind posibil un risc sistemic mare prin agravarea starii bugetului public, potrivit raportului de analiza a convergentei "Romania - Zona Euro, Monitor", publicat pe site-ul Bancii Nationale…

- O femeie de 57 de ani care a suferit un accident in zona de creasta a Muntilor Fagaras, fiind preluata de un elicopter SMURD. Salvamontistii din Sibiu si Arges au intervenit, dar transportul terestru al pacientei ar fi fost mult prea periculos.”Elicopterul SMURD Mures preia in acest moment…

- Suparat fiind ca nu i s-a permis sa mearga la localul in care canta artista sa preferata, Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a pus la cale un plan pentru a scapa de ofițerii de la Serviciul de Paza și Protecție. Traian Basescu a fugit de SPP pentru o femeie Cu siguranța, Traian Basescu este…