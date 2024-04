Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a trecut prin momente de coșmar dupa ce s-a intalnit cu fostul ei iubit. S-a urcat de buna voie in mașina lui, iar acesta a agresat-o și a lovit-o in repetate randuri. Apoi a ținut-o ostatica in locuința sa, pana cand a reușit sa strige dupa ajutor.

- O femei din capitala a reușit sa-și recupere portofelul pierdut cu ajutor unui carabinier al Direcției Regionale „Centru”. Astfel angajatul IGC in timp ce se deplasa spre serviciu a observat un portofel pe o banca din scuarul „Mihai Eminescu”, astfel in scurt timp acesta a reușit sa identifice persoana…

- "Sunt de unde este și Messi", le-a spus Esther Cunio, in varsta de 90 de ani, celor doi teroriști Hamas care intrasera in casa ei inarmati si mascati, in dimineața de 7 octombrie. Batrana s-a nascut in Argentina.

- Tragedie de proporții in Timișoara! O femeie a fost gasita moarta in casa, in urma cu o zi. Polițiștii au ajuns la ea acasa, dupa ce mama ei s-a ingrijorat ca nu mai poate lua legatura cu ea și le-a cerut ajutorul. Femeia este devastata de durere.

- O contabila din Bistrița-Nasaud a reușit sa obțina impresionanta suma de 200.000 de lei de la firma pentru care lucra prin inșelatorii. Care este metoda folosita de femeie, aflați in randurile urmatoare. Cum a reușit o contabila sa fure 200.000 de lei O femeie care ocupa posta de contabila pentru o…

- O femeie nu a muncit nici macar o zi, dar a reușit sa incaseze peste 100.000 de euro de la stat. A fost acuzata de frauda, insa ce idee a avut ea? Este vorba despre o femeie din Italia. Aceasta a inventat 12 sarcini și a pretins ca ar fi nascut cinci copii, doar ca sa nu munceasca, dar sa fie platita.…

- Echipa antrenata de Marius Șumudica (52 de ani), Gaziantep, a reușit doar o remiza in ultima etapa, 1-1 acasa cu Konyaspor. Alexandru Maxim (33 de ani) nu a putut fi folosit in acest meci, fiind suspendat. Fara victorie in ultimele 5 etape, Gaziantep se afla pe locul 14 in campionatul Turciei, cu un…