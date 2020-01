O femeie a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți într-un accident în Giurgiu Accident cumplit in Girgiu, in localitatea Tomulești. O femeie a murit, iar cei trei copii ai sai și șoferul au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, informeaza Agerpres. Accidentul s-a produs vineri seara. Potrivit IPJ Giurgiu, șoferul mașinii era baut. Acesta avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul respirat.Barbatul, in varsta de 46 de ani, este cercetat pentru ucidere din culpa și conducere sub influența alcoolului.Mașina condusa de acesta a intrat intr-un copac in localitatea Tomulești. O femeie in varsta de 43 de ani, care era pasager, a murit. Cei trei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

