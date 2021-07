O femeie a murit după ce un vecin a stropit-o cu benzină și i-a dat foc Un tanar de 22 de ani și-a stropit vecina cu benzina și i-a dat foc. Scenele de groaza s-au petrecut ieri, 13 iulie, intr-un bloc din Timișoara. Femeia a avut arsuri pe 98% din suprafața corpului și a murit in aceasta dimineața. Tanarul „a aruncat mai bine de jumatate de litru de benzina pe vecina sa de bloc”, apoi „i-a dat foc cu o bricheta”, potrivit comunicatului remis de Parchetul Timiș. Magistrații spun ca „inculpatul a savarșit fapta cu premeditare” pentru ca tanarul a cumparat marți dimineața „o cantitate de aproximativ 1,7 litri de benzina de la o stație Peco din Timișoara”. Femeia a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

- O femeie din Timisoara a ajuns marți la spital, dupa ce un vecin de bloc in varsta de 22 de ani a stropit-o cu benzina și apoi „i-a dat foc cu o bricheta”, potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș. Din cauza arsurilor, femeia a decedat miercuri, iar tanarul a fost reținut pentru 24 ore. Conform…

- Locuitorii din zona strazii București din Timișoara au avut parte de clipe groaznice, marți, potrivit tion.ro. O femeie de 44 de ani a ieșit in flacari dintr-un bloc, iar vecinii au sunat la 112 pentru a alerta autoritațile. Un tanar de 22 de ani, student, a fost retinut de politistii din Timisoara,…

- O femeie din Timisoara a ajuns la spital cu arsuri pe 98% din suprafata corpului dupa ce a fost incendiata de un vecin in varsta de 22 de ani. Incidentul a avut loc marti, cand femeia a iesit din bloc arzand ca o torta si strigand ca a incendiat-o un vecin.Vecinii au spus despre femeie ca ar avea probleme…

