- O femeie de 61 de ani, din Falticeni, a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada Dogari din municipiu. Ea a fost accidentata de un TIR condus de un cetațean turc de 42 de ani. Femeia a fost transportata cu ambulanța la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanți…

- O femeie a fost lovita de un autoturism Daihatsu pe trecere in Valea Lupului in zona Popas Pacurari. Traficul in zona a fost blocat. Accidentul s-a produs la orele amiezii. Soferul a fost testat. Nu consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca a volan.

- Doua persoane au ajuns la spital, cu rani, in urma unui incident in trafic care a avut loc azi-dimineața, in Timișoara. O femeie a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe carosabil, rasturnandu-se. Accidentul, spun polițiștii, s-a produs pe strada Albina, atunci cand o femeie in varsta…

- O femeie de 41 de ani din Radauți și fiica sa in varsta de 15 ani au fost ranite de o mașina, in timp ce traversau regulamentar strada Ștefan cel Mare din municipiu. Accidentul a avut loc ieri, la ora 17.00 și a fost provocat de un botoșanean de 52 de ani. Ambele victime au […]

- O femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in aceasta seara la Targu Jiu. Potrivit IPJ Gorj, femeia se angajase in traversarea strazii pe o trecere de pietoni din zona Colegiului Național „Spiru Haret”. Poliția și o ambulanța au ajuns la fața locului. Se fac cercetari pentru vatamare corporala…

- O fetița de 11 ani a fost lovita, azi-dimineața, pe trecerea de pietoni, in Arad. Șoferul a fugit de la fața locului iar acum polițiștii incearca sa-l identifice. Fetița in varsta de 11 ani traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni, atunci cand a fost izbita de mașina. Faptașul a fugit de la fața…

- La data de 07 octombrie 2019, in jurul orei 07.30, pe strada Calea Moților din Alba Iulia, un barbat de 44 de ani, din comuna Ighiu, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism in direcția Micești – Alba Iulia, nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 48 de ani, din Campeni, județul Alba,…

- Un barbat de 71 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a spulberat o femeie de 52 de ani chiar pe trecerea de pietoni. Victima a suferit mai multe traumatisme, fiind internata in spital pentru ingrijiri medicale.