- Cadavrul unei femei a fost gasit intr-o valiza, la doar cateva zile dupa nunta ei. Din primele investigații a rezultat ca aceasta ar fi fost strangulata, iar principalul suspect ar fi chiar soțul ei. Ramașițele lui Dawn Walker au fost gasite duminica, intr-o zona cu vegetație bogata din satul Lightcliffe,…

- Dawn Walker, 52 de ani, a crezut ca și-a gasit fericirea in momentul in care s-a casatorit cu barbatul visurilor ei. La patru zile de la nunta, pe 31 octombrie, poliția i-a gasit trupul neinsuflețit intr-o valiza, pe o strada din Lightcliffe, un orașel aflat la nord-este de Manchester, a informat Manchester…

- Apar informații de ultima ora in cazul crimei care a ingrozit din nou Romania. Potrivit anchetatorilor, identitatea fetiței gasita cu trupul tranșat și ars a fost descoperita, iar parinții acesteia au fost gasiți și conduși la sediul Poliției pentru audieri. Corpul unei copile, gasit langa un cimitir…

- O fetita de 13 ani a fost gasita moarta, duminica, intr-o rapa adanca dintr-o padure aflata pe raza comunei Telciu. Cu o seara inainte familia a anuntat Politia despre disparitia ei, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud. Din primele informatii, fetita…

- Un barbat din Braila a fost amendat de poliție dupa ce vecinii sai s-au plans de zgomotul pe care cei doi caini ai sai il fac zi și noapte. Exasperați de latratul celor doi caini, vecinii barbatului au facut reclamație la Poliția Locala, plangandu-se de zgomotul produs de patrupede, potrivit portalului…

- Un incident in desfașurare are loc in acest moment in București, pe cheiul raului Dambovița, unde o persoana a fost gasita inecata. Poliția se afla la fața locului. Circulația in zona se desfașoara cu dificultate, fiind blocata pe o banda. Polițiștii incearca sa identifice cauzele incidentului și persoana…

- Duminica pompierii au fost solicitati sa deblocheze o usa din Dumbrava 2, din municipiul Zalau. Ajunsi la fata locului a fost nevoie sa sparga usa si au gasit o persoana decedata de mai multe zile. Vecinii au fost cei care au sunat la politie si au anuntat ca din apartamentul femeii de aproximativ 55…