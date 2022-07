Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Craiova a fost ucisa cu sange rece de fostul soț. Trupul neinsuflețit a fost descoperit intr-o stare avansata de descompunere, dupa ce fiul vicitimei a declarat dispariția. Barbatul vinovat a fost reținut de oamenii legii.

- TRAGEDIE in Alba: O femeie, gasita decedata in propria locuința din municipiul Alba Iulia TRAGEDIE in Alba: O femeie, gasita decedata in propria locuința din municipiul Alba Iulia O femeie in varsta de aproximativ 40 de ani a fost gasita luni, 6 iunie, decedata in propria locuința din municipiul Alba…

- In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 01.00, polițiștii baimareni au fost sesizați prin apel 112 de catre o femeie, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubinul acesteia la un imobil de pe strada Horea. La fața locului, polițiștii au identificat apelanta, o femeie de 48 de ani din municipiu,…

- O femeie din Blaj, de 69 de ani, data disparuta de o verisoara dupa ce a plecat joi de la domiciliul acesteia si nu a mai ajuns acasa, a fost gasita vineri inecata in raul Tarnava, informeaza Agerpres . „La data de 13 mai, in jurul orei 07.30, Politia Municipiului Blaj a fost sesizata de catre o femeie…

- In urma activitaților de cautare desfașurate de polițiștii din Șomcuta Mare – Compartimentul Rural, impreuna cu cuplul chinologic din cadrul Grupei Canine a I.P.J. Maramureș și lucratorii din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, au reușit identificarea persoanei plecata voluntar de…

- O tanara mama a fost gasita fara suflare intr-o padure din Moldova. Cristina Biga avea 33 de ani și avea un copilaș de 8 luni. Femeia fusese data disparuta de mai bine de trei saptamani. Trupul neinsuflețit va fi supus necropsiei, pentru a se afla cu exactitate care a fost cauza morții.

- Locatarii unui bloc din Pitesti au gasit, marti dimineata, in scara blocului, trupul fara viata al femeii de serviciu, cadavrul prezentand numeroase leziuni provocate prin ardere, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Scene ingrozitoare intr-un bloc din Argeș! O femeie in varsta de 58 de ani din Pitești a fost gasita carbonizata in scara unui bloc. Iata ce au descoperit polițiștii chiar langa trupul acesteia!