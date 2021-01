Stiri pe aceeasi tema

- O batrana in varsta de 82 ani, din orasul Roznov, a murit intr-un incendiu care a izbucnit in locuinta sa, in noaptea de marti spre miercuri, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, potrivit Agerpres. Vezi și: Robert Turcescu, scarbit de cei care iau in ras…

- O femeie de 86 de ani a murit, luni dimineața, spulberata de o mașina pe DN 15D, in localitatea Gadinți, județul Neamț, dupa ce ar fi traversat drumul național neregulamentar, relateaza Mediafax. Din cercetarile ale polițiștilor din Neamț a reieșit ca, in timp ce un barbat, de 47 de ani, din…

- O mașina a intrat intr-un podeț, pe un drum național din județul Neamț. Trei persoane au ramas incarcerate, informeaza Mediafax. Pompierii din Neamț intervin la un accident rutier produs in comuna Cracaoani, pe DN 15C. Un autoturism a intrat intr-un podeț, iar trei persoane au ramas…

- O femeie in varsta de 65 ani a suferit arsuri usoare si atac de panica dupa ce casa in care locuieste in Ghindaoani a fost cuprinsa, luni, de un incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, noteaza Agerpres. Victima a fost scoasa de pompieri din casa in flacari. "Incendiul…

- Un barbat a murit și o femeie aflata cu el in mașina este in stare grava, dupa ce au intrat in plin intr-un camion la ieșirea din localitatea Lumina din județul Constanța. Polițiștii constanțeni au transmis ca accidentul s-a produs pe DN 22, intre un autoturism, condus de un barbat de 41 de ani si un…

- O femeie in varsta de 79 ani a fost accidentata mortal, luni, de o autoutilitara, pe drumul national DN15, in localitatea Savinesti, a informat purtatorul de cuvant al IJP Neamt, agentul Georgiana Mosu. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat de 32 de ani, din…

- O femeie de 60 de ani, din Marasesti, a decedat, duminica dupa amiaza, dupa ce a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a intrat intr-un cap de pod, pe DN2-E85, la Garoafa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, relateaza Agerpres. "Printr-un apel la 112, a fost…