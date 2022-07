Stiri pe aceeasi tema

Se intervine pentru salvarea unei persoane aflate sub garnitura de metrou la statia Piata Victoriei.Dupa intreruperea curentului electric la nivelul sinelor, echipele de salvatori au extras o victima. Este vorba despre o femeie de 59 ani, aflata in stare de inconstienta.

- Metrorex anunța ca stația de metrou de la Piața Victoriei 1 este inchisa pentru calatori și ca trenurile nu circula, temporar, dupa ce o femeie a cazut pe șine. Conform primelor informații, este posibil sa fie vorba de o tentativa de sinucidere.