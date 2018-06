Stiri pe aceeasi tema

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a sarutat o femeie pe scena in timp ce ținea un discurs transmis in direct la televiziune. Momentul s-a petrecut in Coreea de Sud unde Duterte efectua o vizita oficiala. Scena a atras aplauzele mulțimii, formata in cea mai mare parte din alți muncitori filipinezi,…

- Polițiștii au identificat un suspect in cazul atacului la sediul PSD din Timișoara, de ieri, cand au fost descoperite trei sticle cu combustibil peste drum, iar pe fațada se vedeau urmele unui atac. Potrivit IPJ Timiș, atacatorul a fost identificat pe baza amprentelor gasite pe sticle, acestea fiind…

- O nunta din județul Timiș s-a incheiat cu o bataie in toata regula, dar și cu intervenția polițiștilor. Incidentul a avut loc ieri, la restaurantul hotelului Parc din Buziaș. Potrivit site-ului lugojinfo.ro, bataia a inceput dupa ce mai mulți participanți au vrut ca muzica sa fie oprita. Spiritele s-au…

- Un nou scandal uriaș a izbucnit intre o parte dintre angajații Filarmonicii Banatul din Timișoara și directorul instituției, Ioan Garboni. Asta dupa ce, aseara, o parte dintre instrumentiștii din Orchestra Filarmonicii Banatul au refuzat sa urce pe scena din Piața Unirii pentru a susține un concert…

- Un calator prins fara bilet in trenul IR 1746 Baia Mare – Bucuresti Nord a sunat la 112 si a anuntat ca arunca in aer garnitura. Incidentul a avut loc miercuri seara, in gara Ploiesti Vest, iar pasagerul a fost dus la sectia de politie pentru cercetari. Potrivit unui comunicat de presa…

- O tanara in varsta de 24 de ani a fost atacata in timp ce voia sa urce in metrou, sambata, la Londra, pentru ca vorbea spaniola. Incidentul s-a petrecut pe Linia Centrala, la ora 03:45. Tanara femeie a suferit mai multe rani la cap, dupa ce doua persoane au prins-o de par și au tarat-o pe peron, arata…

- ”Leii din Banat” au fost invinși in ultima runda a sezonului regular al Ligii Naționale. Gazda U-BT Cluj Napoca s-a impus cu emoții, scor 93-91 (40-50), dupa ce BC SCM Timișoara a avut și 17 puncte avans in sfertul 2. Finalul partidei a fost foarte tensionat, ”principalul” ”leilor”, Tudor Costescu,…

- ACS Poli iși continua seria neagra din acest an. Formația lui Leo Grozavu a fost invinsa și de Juventus București, in runda a doua a play out-ului, scor 0-1. Ex-timișoreanul Robert Elek a marcat golul prin care și-a scapat cel puțin temporar echipa de ultima poziție. Acest rezultat inseamna totodata…