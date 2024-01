O fată de 14 ani, din Harghita, dată în urmărire națională, a fost găsită de polițiștii din Adjud MINORA DE 14 ANI, URMARITA LA NIVEL NAȚIONAL, IDENTIFICATA DE POLIȚIȘTII DIN ADJUD In dimineața acestei zile, politistii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au identificat o minora in varsta de 14 ani, din județul Harghita, care a fost data in urmarire naționala in cursului nopții trecute. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au fost sesizați […] Articolul O fata de 14 ani, din Harghita, data in urmarire naționala, a fost gasita de polițiștii din Adjud apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

