O familie trăiește un adevărat COȘMAR pentru că are casa lângă șantierul A3! Muncitorii au fost filmați Proprietarul unei locuinte din judetul Alba afectate de santierul autostrazii A10, Sebes – Turda, reclama faptul ca antreprenorul lucrarii a montat in fata casei sale panouri pentru pietoni in loc de panouri fonoabsorbante care sa-i protejeze de zgomotul facut de utilaje. Aceste panouri ar urma sa asigure protectie si ulterior, dupa deschiderea circulatiei pe pasarela ce supratraverseaza autostrada, la intersectia dintre A10 si drumul judetean 142L. In discutiile inregistrate de cetatean, se aud muncitorii de la fata locului care spun ca ar fi de fapt balustrade si ca panourile fonoabsorbante… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș – Turda, in pericol sa nu fie finalizat pana la sfarșitul anului. Ce spun autoritațile Lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș – Turda, in pericol sa nu fie finalizat pana la sfarșitul anului. Ce spun autoritațile Consilierul pentru probleme de infrastructura din cadrul Cancelariei…

- Drept la replica: Proprietarul casei afectate de lucrarile la autostrada A10 Sebeș-Turda, in zona Sancrai susține ca s-au montat ”panouri pentru pietoni” in loc de panouri fonoabsorbante Drept la replica: Proprietarul casei afectate de lucrarile la autostrada A10 Sebeș-Turda, in zona Sancrai susține…

- Video| Aktor a montat panouri fonoabsorbante la pasajul DJ 142L, unde o familie cere de urgența in justiție, oprirea lucrarilor pe autostrada A10 Sebeș-Turda lotul 2 Aktor a montat panouri fonoabsorbante la pasajul DJ 142L, unde o familie cere de urgența in justiție, oprirea lucrarilor pe autostrada…

- Constructorul lotului 2 din autostrada Sebeș - Turda (compania greaca Aktor) și CNAIR au fost dați in judecata de o familie care este afectata grav de șantierul autostrazii in zona localitații Sancrai.Locuința familiei ar urma sa ramana fara drum de acces in curte dupa ce va fi finalizata…

- O familie din localitatea Sancrai, muncipiul Aiud, a dat in judecata Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și societatea Aktor, constructorul lotului 2 al autostrazii Sebeș – Turda, solicitand oprirea lucrarilor in zona locuinței sale. Reclamanții iși justifica demersul…

- O familie din localitatea Sancrai, muncipiul Aiud, a dat in judecata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si societatea Aktor, constructorul lotului 2 al autostrazii Sebes – Turda, solicitand oprirea lucrarilor in zona locuintei sale.

- VIDEO| O familie din Alba cere in justiție oprirea lucrarilor pe lotul 2 la autostrada A10 Sebeș-Turda O familie din Alba cere in justiție oprirea lucrarilor pe lotul 2 la autostrada A10. Judecatoria Aiud a programat pronunțarea pentru data de 16 septembrie, cand lucarile contestate ar putea fi finalizate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat marti o filmare facuta pe lotul 2 al Autostrazii A10 Sebes – Turda, intre Alba Iulia si Aiud, la lucrarile din zona pasajului peste calea ferata de langa Teius.