- Familia italiana Ferrero, care se afla in spatele producatorului cremei de ciocolata Nutella, urmeaza sa primeasca dividende in valoare de 642 milioane de euro, in conditiile in care firma a realizat un profit net de 928,6 milioane de euro in anul fiscal incheiat in luna august 2019, in crestere…

- Romania și Republica Moldova se numara printre țarile europene care se confrunta cu un puternic declin demografic. Un studiu publicat de Financial Times arata ca populația țarii noastre va scadea cu aproape trei milioane de oameni in urmatorii 30 de ani din cauza ratei scazute a natalitații și a numarului…

- Campionatul de fotbal al Angliei deține supremația mondiala in ceea ce privește media salariilor oferite fotbaliștilor.Astfel, in Premier League, media salariului mediu anual este de 3,2 milioane de lire sterline.Conform studiului realizat de Sporting Intelligence in Premier League, media salariilor…

- La varsta la care cei mai mulți se gandesc la pensionare, o familie din județul Buzau a decis sa o ia de la zero. Dupa aproape cincisprezece ani de munca in Italia, soții Draghici din Balaceanu au pus pe roate o afacere ce se anunța a fi una prospera. La mijlocul anilor 2000, Romica Draghici […]

- De ultima ora! Fata disparuta de la Caracal a fost gasita in viata. Mama si bunicul fetei sunt socati. VIDEO Monica Melencu, mama Luizei, fata disparuta de la Caracal in urma cu sapte luni, a declarat la Romania TV ca fiica sa a fost vazuta in viata in Italia. Luiza Melencu s-ar afla in zona orasului…

- „Propun echilibrul dintre cariera și viața personala. Cum știi ca te afli de o parte sau de cealalta a liniei?“ Aceasta a fost invitația la scris pe care am primit-o pentru numarul de noiembrie al Revistei Unica. Am intarziat enorm predarea articolului din doua motive… Cele doua vieți ale mele sunt…