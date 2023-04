Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane - printre care un copil - din doua familii, una canadiano-romana, cealalta indiana, au fost gasite decedate intr-o zona mlastinoasa din Quebec, Canada, pe unde incercau sa intre ilegal in Statele Unite, a anuntat vineri politia canadiana, precizand ca un al doilea copil este dat disparut,…

- Sase persoane - printre care un copil - din doua familii, una canadiano-romana, cealalta indiana, au fost gasite decedate intr-o zona mlastinoasa din Quebec, Canada, pe unde incercau sa intre ilegal in Statele Unite, a anuntat vineri politia canadiana, precizand ca un al

- O familie de romani a murit in timp ce incerca sa intre ilegal in SUA. Printre victime se afla un copil sub 3 ani O familie de romani a murit in timp ce incerca sa intre ilegal in SUA. Printre victime se afla un copil sub 3 ani Șase persoane, din doua familii, intre care și un copil, au fost gasite…

- Sase persoane - printre care un copil - din doua familii, una canadiano-romana, cealalta indiana, au fost gasite decedate intr-o zona mlastinoasa din Quebec, Canada, pe unde incercau sa intre ilegal in Statele Unite, a anuntat vineri politia canadiana, precizand ca un al doilea copil este dat disparut,…

- Sase persoane ale caror cadavre au fost recuperate joi din fluviul St. Lawrence, de la granita Canadei si Statelor Unite, formau doua familii, de origine romana si indiana, care probabil incercau sa intre ilegal in SUA, a anuntat vineri politia canadiana, citata de presa locala. Printre decedati este…

- Mogulul american Rupert Murdoch, cunoscut pentru deținerea mai multor canale mass-media conservatoare din Statele Unite și alte țari, s-a logodit luni pentru a cincea oara, la varsta de 92 de ani, relateaza Reuters.

- Moment emoționant, intr-o familie din Statele Unite ale Americii. Femei din mai multe generații diferite s-au adunat la un azil de batrani, unde o stra-stra-bunica, in varsta de 98 de ani, a ajuns sa iși stranga in brațe stra-stra-nepoțica, de numai șase saptamani. Fotografia induioșatoare a devenit…

- Un copil in varsta de 10 ani, care traversa strada printr-un loc nepermis, in Timisoara, a fost accidentat mortal, sambata seara, de o masina care circula regulamentar. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest si nu consumase alcool. Politistii au intocmit un dosar penal. Accidentul s-a petrecut…