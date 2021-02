Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca Adapostul Odai va fi preluat de Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), finantarea fiind asigurata de Primaria Capitalei pentru 1-2 luni, urmand a fi gasite „solutii pe termen lung”. „In contextul problemelor care au aparut…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, reclama ca Hotelul Triumf, monument istoric, a fost lasat in paragina de Regia Autonoma a Administrarii Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), relateaza Realitatea PLUS.„Asa arata Hotelul Triumf din inima Bucurestiului, pe Soseaua Kiseleff. Cladirea este…

- Primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand, a afirmat duminica pe Facebook ca „toata conducerea RAPPPS trebuie zburata urgent din functie”, motivand starea hotelului Triumf din Bucuresti, lasata sa se degradeze.

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ameninta ca Romprest mai are cateva zile sa-si onoreze obligatiile contractuale fata de locuitori, in caz contrar autoritatea locala va rezilia contractul, informeaza Agerpres."As vrea sa anunt aici compania de salubrizare ca mai are termen cateva zile sa-si onoreze…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat ca, luni, 14 decembrie, va incepe sa stranga gunoiul stradal impreuna cu echipele de la Administratia Domeniului Public."Maine incepem o acțiune in forța de strans gunoiul stradal necontrolat din Sectorul 1 impreuna cu echipele de la ADP… chiar daca…