O singura etapa de suspendare a primit Valentin Mihaila in urma cartonașului roșu incasat in penultimul meci al naționalei din preliminarii, cel cu Israelul. Așa incat va putea juca in urmatorul meci oficial, dat fiind ca nu a evoluat in ultimul, cel cu Elveția.

Comisia de etica și disciplina UEFA a anunțat, marți, decizia in ceea ce privește eliminarea lui Valentin Mihaila in partida Israel - Romania 1-2, disputata pe 18 noiembrie, la Felcsut, in Ungaria, arata FRF pe site-ul sau oficial. Decizia forului continental: o etapa de suspendare, potrivit mediafax.

