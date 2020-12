Stiri pe aceeasi tema

- Italia ar putea revendica in curand recordul nedorit de al celor mai multe decese din Europa, in prezent aflandu-se umar la umar cu Anglia, relateaza The Guardian. A fost prima țara occidentala care a suferit grav din cauza coronavirusului și a sperat ca o experiența mai mare cu virusul va ajuta țara…

- O femeie care se afla internata in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a spitalului Victor Babes din Capitala a murit, joi, dupa ce a fost dezintubata, din greșeala, de un angajat al spitalului, indica surse Antena 3. Brancardierul ar fi trebuit sa ia din salon un pacient care decedase cu putin…

- Un tribunal din Emiratele Arabe Unite a condamnat doua persoane, inclusiv un jurnalist de televiziune, la doi ani de inchisoare pentru o știre „fabricata” cu privire la moartea cauzata de Covid-19 a cinci membri ai unei familii, a informat presa de stat, conformt The Guardian. O investigație jurnalistica…

- Medicul Alexandru Rafila, a afirmat, joi, din postura de candidat PSD pentru Parlament, ca Romania ar trebui sa ajunga la 100.000 de teste zilnic, in condițiile in care multe județe nu au laboratoare proprii, iar la 9 luni de la debutul panemiei, țara noastra nu a atins, in plin val doi, nici jumatate…

- Un cercetator britanic in domeniul geneticii evolutive a reușit sa organizeze, in trei luni, un laborator care sa procesese nu mai puțin de 3.800 de teste Covid in 12 ore. Și nu s-a oprit aici. El a pus la dispoziție time-line-ul și metodele care i-au permis automatizarea fluxurilor, practic intreaga…

- Imunitatea celulara (celula T) impotriva virusului care provoaca Covid-19 este probabil sa fie prezenta la majoritatea adulților la șase luni de la infecția primara, cu niveluri considerabil mai mari la pacienții cu simptome, arata un studiu citat de The Guardian. Argumentația este valabila pentru majoritatea…

- Proporția persoanelor din Anglia cu anticorpi pentru Sars-CoV-2 a scazut cu mai mult de un sfert in decurs de trei luni, au dezvaluit cercetatorii, alimentand ingrijorarile legate de reinfecție, scrie The Guardian. Aceasta este concluzia la incheierea unei noi etape a studiului React-2, care se bazeaza…

- Mii de pacienți se pot confrunta cu timpi de așteptare inutil de lungi pentru o intervenție chirurgicala din cauza unei ipoteze greșite cu privire la riscul Covid-19 pe care il prezinta personalul medical din cadrul unei proceduri de rutina, a constatat un studiu, publicat in exclusivitate The Guardian.…