- Un laborator din Bulgaria a recunoscut ca a gresit, dupa ce a declarat negativ un jucator infectat cu Covid-19 înainte de un meci. Rezultatul: cel putin 3 dintre coechipierii sai au fost infectati si 16 jucatori de la echipa adversa.Înainte de meciul dintre echipele Tarsko Selo si Cerno…

- Dupa restricțiile impuse de autoritațile elene privind inchiderea a mai multor puncte de trecere a fronierei cu Bulgaria pentru cei care merg spre Grecia a facut ca la singura vama ramasa libera sa fie cozi kilometrice, iar turiștii romani sa aștepte ore in șir.

- La mijlocul saptamanii trecute, un magistrat de la Judecatoria Campulung a fost testat pozitiv la infectarea cu noul coronavirus, astfel ca activitatea instanței a fost suspendata pe durata unei zile in care s-au efectuat lucrari de dezinfecție. Colega de birou a judecatoarei in cauza a intrat in izolare,…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, vineri seara, ca fotbalul romanesc trece din starea de alerta in una de urgenta, dupa ce mai multe cazuri de infectare cu Covid-19 au fost descoperite la cluburi din Liga I."Remarcam o lipsa de proceduri a nivelul DSP-urilor nationale. Cred ca…

- Clubul sarb Steaua Rosie Belgrad ofera abonamente gratuite la meciurile din sezonul viitor personalului medical care lupta impotriva coronavirusului, potrivit news.ro."Fotbalul va trebui sa mai astepte, dar noi vom face totul pentru a ajuta. De aceea, noi vom trimite formulare tuturor spitalelor…

- Ziarul Unirea Ancheta in SUA: Americanii vor sa afle daca virusul COVID-19 a fost produs intr-un laborator din Wuhan Statele Unite ale Americii pare ca nu exclud din calcule ca noul coronavirus „vinovat” de pandemia care a ucis deja peste 142.000 de persoane in lume ar putea sa provina dintr-un laborator…

- O parte din cladirea Parlamentului European va fi pusa la dispozitia celor fara adapost in timpul situatiei de urgenta provocate de pandemia de Covid-19, iar bucatariile legislativului comunitar vor gati peste 1.000 de mese pe zi care vor fi distribuite celor nevoiasi si personalului medical, a anuntat…

- Un ambulantier de 53 de ani, din Suceava, a murit marți de Covid 19, si devine astfel primul caz de deces in randul personalului medical, in urma infectarii la munca cu noul coronavirus, conform Ministerului Sanatatii.