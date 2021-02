O elevă din Ucraina a murit după îndeplinirea sarcinii de pe TikTok "Bea 40 de pastile” Patru cazuri concomitent de intoxicare a copiilor cu pastile au avut loc ieri in Ucraina. Doua fete din clasa a șaptea din regiunea Kiev in Boyarka la recreație in școala au baut cite 40 de pastile de Drotaverin, dupa care una dintre ele a decedat, iar a doua se afla in spital in stare grava. Dupa cum a anunțat poliția, inainte de aceasta, fetele au vizionat videoclipul challenge pe TikTok "Bea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

