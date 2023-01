O elevă din Piatra Neamț a murit la antrenamentul de volei O adolescenta a murit in timpul unui antrenament de volei, la ora de sport. Eleva nu era cunoscuta cu nici o problema medicala incompatibila cu practicarea sportului de performanța. Fetita a fost resuscitata pe teren de profesorul acesteia, apoi de cadrele medicale sosite la fata locului, fiind transportata la Unitatea de Primiri Urgente Piatra-Neamt, unde a decedat. „In jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul ca, unei minore din Piatra Neamț, i s-a facut rau in timp ce participa la un antrenament de volei, la o sala de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 13 ani legitimata la Clubul Sportiv Scolar Piatra-Neamt a decedat, vineri, dupa ce in timpul antrenamentului si-a pierdut constienta si a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente. Fetita a fost resuscitata pe teren de profesorul acesteia, apoi de cadrele medicale sosite…

- Tragedia a avut loc vineri, in timpul unui antrenament al echipei de volei. Fata si-a pierdut constienta si a fost transportata la UPU Piatra-Neamt, unde a decedat, a informat Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, citat de Agerpres . Fata era eleva la Școala Gimnaziala „Elena Cuza” din Piatra-Neamț și…

- Inspectoratul Școlar Județean Neamț informeaza asupra faptului ca o eleva din clasa a VII-a de la Școala Gimnaziala „Elena Cuza” Piatra – Neamț a murit in timpul unui antrenament de pregatire sportiva practica – volei. Adolescenta nu era cunoscuta cu nici o problema medicala incompatibila cu practicarea…

- Inspectoratul Școlar Județean Neamț informeaza, cu infinita durere, ca, astazi, 6 ianuarie 2023, in jurul orei 10.45, o eleva de clasa a VII-a, de la Școala Gimnaziala „Elena Cuza” Piatra – Neamț, legitimata ca sportiva la Clubul Școlar Sportiv din Piatra – Neamț, și-a pierdut cunoștința in timpul antrenamentului…

- Inventivitatea celor mici, atunci cand „spun povești” parinților pare sa nu aiba limite. O fetita de 11 ani si-a mintit mama ca ar fi fost accidentata cand traversa strada, pentru a ascunde faptul ca are hainele murdare si rupte in urma unui conflict avut la scoala. O fetita de 11 ani din Ploiesti i-a…

- Accident pe DN 71, sambata, in localitatea damboviteana Doicesti, dupa o coliziune intre un TIR si un autoturism, in urma caruia au murit doua persoane, iar o alta a fost ranita, informeaza ISU Dambovita. „La locul accidentului au fost gasite trei victime, dintre care doua incarcerate. Au fost demarate…

- Un barbat a fost gasit impușcat duminica in cap. Acesta ar fi fiul unui procuror din Constanța, potrivit unor surse. Din primele informații, poliția nu exclude ca ar fi vorba despre o sinucidere. Procurorul Teodor Nița a apelat la serviciul de urgența 112 anunțand ca fiul sau s-a impușcat. Tanarul…

- Secene de groaza, in aceasta dupa amiaza, in Tulcea. Un barbat i-a taiat gatul cu drujba unui copil de 7 ani. Acesta spune ca totul s-a intamplat din greșeala. Echipajele sosite la fața locului au incercat sa salveze viața micuțului, dar a fost in zadar. In urma cu aproximativ o ora, polițiștii au…