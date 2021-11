Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de 10 ani, din localitatea Agighiol, judetul Tulcea, este gravida in luna cincea, iar grozavia a ieșit la iveala dupa ce autoritațile s-au sesizat ca nu s-a mai prezentat la școala.Tatal ar fi tot un minor de 16 ani, iar sarcina ar fi fost ascunsa chiar si de mama fetei. Autoritatile au facut…

- Conducerea unitații de invațamant susține ca totul este doar o joaca de copii, dar, totuși, au fost luate masuri suplimentare de supraveghere.In plus, cel care pare a fi capul rautaților s-a ales cu nota scazuta la purtare.Profesorii de serviciu au primit indicații sa fie cu ochii pe copilul agresat,…

- Este ancheta la o școala din județul Maramureș, dupa ce o eleva de 8 ani a fost lovita de o fosta invațatoare. Femeia ținea locul unui alt cadru didactic, ea fiind pensionara. Dupa acest incident, fata refuza sa mai mearga la școala.

- Elevi din patru clase din diferite unitati de invatamant din judetul Tulcea invata in sistem online, dupa ce patru copii s-au imbolnavit de COVID-19, a declarat luni, pentru AGERPRES, subprefectul Nicolae Topoleanu. Trei din clasele in care se preda in sistem online sunt in scoli din municipiul Tulcea,…

- Este ancheta la o Școala din județul Maramureș, dupa ce o eleva de 8 ani ar fi fost lovita de o fosta invațatoare. Femeia se pensionase de cațiva ani și a fost chemata sa țina locul unui alt cadru didactic. Va avertizam, urmeaza detalii care va pot afecta emoțional!