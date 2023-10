O eclipsă inelară de soare, fenomen astronomic foarte rar, se va produce pe 14 octombrie Un fenomen rar și in același timp foarte spectaculos va avea loc, in SUA, pe 14 octombrie. Daca-l rateaza acum, curioșii nu vor mai putea sa-l mai vada timp de peste 20 de ani. Este vorba despre o eclipsa inelara de soare care va putea fi vazuta 14 octombrie. „Inelul de foc” se va putea vedea in America de Nord, America Centrala și America de Sud, noteaza click.ro. Așadar, pe 14 octombrie 2023, Luna va trece prin fața Soarelui in cel mai indepartat punct de Pamant, ceea ce inseamna ca nu il va acoperi complet. Fenomenul este numit de astronomi „inel de foc”. Evenimentul va fi vizibil in opt state… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

