O echipă internațională de geneticieni a găsit originea variolei, deși nu există consens în privința traseului SARS-CoV-2 Oameni au purtat variola inca din anii 600, a aratat o echipa internaționala de cercetare, dupa ani in care „a pescuit” dupa ADN viral in resturile umane antice. Analiza implica, de asemenea, ca virusul circula la oameni chiar mai devreme: cu cel puțin 1.700 de ani in urma, in perioada turbulenta din jurul caderii Imperiului […] The post O echipa internaționala de geneticieni a gasit originea variolei, deși nu exista consens in privința traseului SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

