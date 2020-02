Stiri pe aceeasi tema

- Daca veti face cea mai mica eroare, va vom lovi pe amandoua", a amenintat general-maiorul Hossein Salami in cadrul ceremoniei marcand 40 de zile de la moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, conform Reuters.

- Noul CEO al British Petroleum, Bernard Looney, a anuntat un plan, potrivit caruia compania va investi mai mult in afaceri cu emisii reduse de carbon, in incercarea de a atinge tinta de emisii de carbon zero in 2050, anunta The Guardian, anunța MEDIAFAX.Potrivit lui Bernard Looney, planul impune…

- Iranul pregateste lansarea unui satelit pe orbita, a anuntat un ministru iranian, in pofida unor avertismente din partea Statelor Unite si aliatilor lor care asimileaza tirurile de rachete cu raza lunga de actiune dezvoltarii clandestine a rachetelor balistice, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Da,…

- Regatul Unit a dezvaluit duminica noua moneda de 50 de pence, conceputa pentru a marca iesirea tarii din Uniunea Europeana, ea fiind inscriptionata cu mesajul ''Pace, prosperitate si prietenie cu toate natiunile'' si cu data Brexitului, 31 ianuarie 2020, transmite Reuters, anunța AGERPRES.Circa…

- Retailerul online eMAG lanseaza livrarea cu automobile 100% electrice, o premiera pe piața din Romania Cel mai mare retailer online din eMag a anuntat, miercuri, ca, alaturi de Sameday, lanseaza, in premiera pentru piata romaneasca, serviciul eMAG Green Delivery, bazat pe livrarea coletelor cu automobile…

- Microsoft a anuntat, joi, ca va ajunge pana in 2030 sa extraga dioxid de carbon din atmosfera, iar pana in 2050 spera sa fi captat suficient pentru a compensa in totalitate emisiile produse vreodata de companie, alaturandu-se altor giganti de tehnologie care si-au stabilit tinte ambitioase pentru combaterea…

- Constructorul italian de automobile sportive Ferrari va lansa primul sau model complet electric dupa 2025, avand in vedere ca tehnologia bateriilor nu este inca suficient dezvoltata, a declarat joi directorul general Louis Camilleri, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anterior, Ferrari estima…

- O taxa pe carbon la frontiera, propusa de UE pentru importuri, ar crea incertitudini si factori daunatori in discutiile climatice care sunt amicale, a declarat miercuri un consilier al echipei de negociatori chinezi, la conferinta de la Madrid privind schimbarile climatice a ONU, transmite Reuters.Oficialul…