O deputată iraniană a decedat din cauza coronavirusului O deputata iraniana a decedat din cauza coronavirusului, a raportat agentia de stiri semi-oficiala Tasnim sambata, un alt semn ca boala se raspandeste in interiorul institutiilor statului, transmit AFP si Reuters.



Deputata care a murit vineri este Fatemeh Rahbar, de 55 ani, conform Tasnim, care nu precizeaza daca aceasta este inclusa in bilantul oficial de 124 de decese din tara din cauza coronavirusului, publicat vineri. Ea facea parte dintre candidatii conservatori alesi in februarie la Teheran in timpul unor legislative marcate de cel mai puternic absenteism din istoria tarii.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fatemeh Rahbar, 55 de ani, facea parte dintre deputații conservatori aleși in februarie la Teheran, scrutin ce a insemnat cel mai mare absenteeism din istoria țarii. Rahbar este al doilea membru al Parlamentului care a decedat din cauza noului coronavirus.

- O deputata iraniana a murit din cauza coronavirusului, a raportat agentia de stiri semi-oficiala Tasnim sambata, transmit AFP si Reuters, reluate de Agerpres. Este un alt semn ca boala se raspandeste in interiorul institutiilor statului iraniene.

- Fatemeh Rahbar, 55 de ani, facea parte dintre candidatii conservatori alesi in februarie la Teheran in urma legislativelor marcate de cel mai marea absenteism intregistrat in istoria Republicii islamice. Rahbar este al doilea membru al Parlamentului care a decedat din cauza noului coronavirus. In total,…

- O deputata iraniana, recent aleasa in Parlament, a decedat sambata din cauza Covid-19, a indicat agentia Irna, care a anuntat moartea altor sapte politiceni sau lideri de la inceputul epidemiei in Iran, potrivti AFP.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista candidaților…

- Cresterea economica din zona euro va fi probabil sub ritmul de 1,2% anticipat la jumatatea lunii februarie pentru 2020, din cauza efectelor negative ale coronavirusului, a anuntat miercuri Comisia Europeana intr-o evaluare preliminara, transmite Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii din Iran a anuntat, vineri, 34 de decese si 388 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit Reuters. Rugaciunile de vineri au fost suspendate in majoritatea provinciilor tarii.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii din Iran a anuntat, vineri, 34 de decese si 388 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit Reuters. Rugaciunile de vineri au fost suspendate in majoritatea provinciilor tarii.Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii,…

- Avionul ucrainean, care s-a prabusit la inceputul acestei saptamani in Iran, zbura aproape de un sit militar sensibil si a fost doborat din cauza unei erori umane, a informat televiziunea de stat iraniana sambata, transmite Reuters. Cei responsabili vor fi trasi la raspundere, mentioneaza televiziunea…