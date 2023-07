Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut o prima declarație referitoare la scandalul caminelor din Ilfov, afirmand ca situația care este, acum, dezvaluita public reprezinta o “rușine naționala”. “Toți cei vinovați trebuie sa raspunda. Aici sunt vinovați cu nume și prenume. Cei care au lucrat in azile, cei…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, 11 iulie, ca ceea ce s-a petrecut cu azilele groazei „este o rușine naționala” și a precizat ca nu știe cine este vinovatul politic, insa „sper ca cei in poziții sa ia masuri politice sa aiba curajul sa o faca”.„Chestiunea cu asa numitele azilele groazei…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni seara la Romania TV ca nu are niciun motiv pentru care sa demisioneze, acest lucru fiind cerut de CRJ, primul ONG care a sesizat abuzurile din Voluntari. Imediat dupa sesizare, ministerul lui Budai a denunțat protocolul cu CRJ, potrivit aktual24.ro .…

- Ministrul Muncii a prezentat fotografiile depuse de cele trei azile atunci cand au cerut licența de funcționare, care arata condiții de hotel de lux, și s-a declarat contrariat. A fost prima ieșire publica a lui Budai de la izbucnirea scandalului privind ororile din azilele groazei, in condițiile in…

- Marius Budai a reacționat, joi, in cazul descoperirilor șocante de la caminele de batrani. „Daca se dovedesc a fi adevarate, atunci cu siguranța pedepsele trebuie sa fie maxime”, a transmis ministrul Muncii. „De cand au inceput aceste lucruri, ieri și astazi, am solicitat tuturor direcțiilor, am cerut…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, aflat la Chișinau, ca profesorii nu mai au de ce sa continue greva, dupa ce Guvernul a adoptat joi o Ordonanța de Urgența in care li se garanteaza atat o grila de salarizare care incepe de la salariul mediu pe economie cat și majorari salariale pana cand…

- Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat marți, la Palatul Cotroceni, „intreaga disponibilitate” de a garanta, in calitate de mediator intre reprezentanții sindicatelor și Guvernul Romaniei, incheierea unui „acord politic” in vederea incheierii grevei profesorilor, conform unui comunicat de presa al…

- Prezent la Timișoara, ministrul Muncii, Marius Budai, nu crede ca susținerea mobilitatea forței de munca prin masuri guvernamentale e soluția pentru a rezolva criza de personal din vestul țarii, ci mutarea investițiilor noi in ceea ce el a numit cealalta jumatate a Romaniei. Firmele sa faca investiții…