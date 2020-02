O delegatie a Parlamentului European insarcinata sa investigheze eventualul conflict de interese de care este acuzat prim-ministrul ceh Andrej Babis a declarat ca membrii sai au primit amenintari cu moartea, relateaza AFP.



Babis, un miliardar populist, mai este acuzat de o presupusa frauda din fonduri europene, in urma cu peste un deceniu.



Cei cinci membri ai delegatiei au avut intalniri timp de doua zile cu oficiali cehi in cadrul anchetei.



'Am avut de-a face in mai multe randuri cu diverse amenintari', a declarat presei la Praga eurodeputatul ceh Tomas…