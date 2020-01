Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de la Washington doreste sa reduca prezenta militara americana in Africa, a indicat, luni, un inalt responsabil american, in contextul in care Franta ii reuneste pe liderii statelor din Sahel...

- Washingtonul doreste sa-și reduca prezenta militara americana in Africa, unde sunt staționați circa 7.000 de soldați, a indicat luni un inalt responsabil american, in contextul in care Franta incerca sa preia conducerea frontului antijihadist, transmite AFP, scrie Agerpres.Resursele consacrate…

- Washingtonul doreste sa reduca prezenta militara americana in Africa, a indicat luni un inalt responsabil american, in contextul in care Franta ii reuneste pe liderii statelor din Sahel pentru a incerca sa intareasca frontul antijihadist, transmite AFP. Resursele consacrate de Pentagon…

- Un militar american si doi contractori au fost ucisi in atacul comis duminica de gruparea islamista somaleza shebab impotriva unei baze militare utilizate de forte americane si kenyene din Lamu (in nordul Kenyei), a anuntat Comandamentul militar american pentru Africa, citat de Reuters, potrivit…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat joi ca a ordonat Armatei sa evalueze toate operațiunile impotriva militanților islamiști din Africa de Vest și a adaugat ca sunt luate in calcul toate opțiunile in privința acestor misiuni, dupa moartea a 13 soldați francezi marți in Mali, anunța…

- Franta analizeaza "toate optiunile strategice" pentru interventia sa militara in regiunea Sahel din Africa, a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza DPA. Afirmatiile sale intervin la cateva zile dupa ce 13 militari francezi au murit intr-o coliziune a doua elicoptere in Mali, unde…

- In lupta impotriva gruparilor jihadiste in Sahel, ''nu vom ajunge niciodata la o victorie finala'', dar lupta armatei franceze este ''utila si necesara'', a declarat miercuri la Paris seful Statului Major interarme, generalul Francois Lecointre, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intrebat de postul…

- SUA au afirmat joi ca este "iresponsabil" din partea anumitor tari europene, precum Franta, sa ceara Irakului sa le judece cetatenii, membri ai gruparii jihadiste Statul Islamic, care sunt in prezent detinuti in Siria, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Ar fi iresponsabil din partea unei tari…