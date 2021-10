Stiri pe aceeasi tema

- O singura ințepatura a galerei portugheze poate ucide un om, chiar daca aceasta creatura este deja moarta, iar prezența ei pe plajele din Anglia i-a alarmat pe localnici. O creatura mortala, confundata adesea cu o meduza, a aparut pe plajele din Marea Britanie, provocind avertismente din partea experților.…

- Pana la 90% din stațiile de carburanți din Marea Britanie au ramas luni fara combustibil. Regatul Unit se confrunta cu o adevarata criza. Criza lanțului de aprovizionare declanșata de lipsa de camionagii din UK se adancește. Conform Reuters, duminica zeci de mașini au stat la coada la benzinarii. In…

- Vremea va fi frumoasa in acest weekend, temperaturile ajungand chiar și la 30 de grade Celsius in unele regiuni. “La acest sfarșit de saptamana și la inceputul saptamanii viitoare vorbim de vreme predominant frumoasa, in incalzire, cu maxime in partea de sud-est in special de 29 grade Celsius, ceea…

- Majoritatea oamenilor nu-și pot incepe ziua daca dimineața nu servesc o cafea. Un cunoscut medic ne explica care este motivul pentru care cest aliment nu trebuie consumat de la prima ora a dimineții. Specialiștii spun ca este total gresit sa bem cafea pe stomacul gol. Ar trebui sa lasam corpul sa isi…

- Se pare ca exista dovezi care arata ca aspirina ajuta la prevenirea anumitor tipuri de cancer. De asemenea, acest medicament pe care oamenii il folosesc adesea ar reduce riscul de raspandire al cancerului in organism. Aspirina ar putea ajuta la tratarea formelor agresive de cancer de san, susțin mai…

- Autoritatile ruse i-au cerut vineri unei corespondente a postului britanic BBC in Rusia, Sarah Rainsford, sa paraseasca aceasta tara pana la sfarsitul lunii, masura luata ca represalii fata de ceea ce Moscova considera a fi discriminarea jurnalistilor rusi care lucreaza in Marea Britanie, relateaza…

- Sase persoane au fost ucise joi seara într-un incident armat petrecut în orasul Plymouth din sud-vestul Angliei, pe care ministrul de interne britanic l-a calificat drept "socant", transmite Reuters, potrivit Agerpres.Doua femei si trei barbati, inclusiv suspectul, au murit…

- Un copil de noua ani a fost gasit fara suflare intr-un automobil parcat in curtea vecinilor plecați peste hotare. Oamenii legii au fost sesizati despre disparitia unui copil din satul Bac, municipiul Chișinau. Politia presupune ca baiatul a intrat in masina, dar nu a mai putut iesi, deoarece portierele…