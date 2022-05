Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in urma cu aproximativ 25 deminute in Piața Cipariu din Cluj-Napoca. Doua mașini, au fost implicate intr-un accident rutier in zona Piața Cipariu, la intersecția cu strada Traian Moșoiu. La fața locului s-au deplasat un echipaj ISU și o ambulanța SMURD. Revenim…

- La fața locului au fost direcționate un echipaj de descarcerare și un echipaj cu o autospeciala de stingere.In urma impactului puternic, pompierii au descarcerat o femeie de 34 de ani pe care au predat-o Serviciul Județean de Ambulanța Tulcea.Pasagera din același autoturism, in varsta de 33 de ani…

- Potrivit ISU București-Ilfov, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o cladire P+1+M, situata pe Calea Moșilor.Din primele date, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, pe o suprafața de aproximativ 300 mp, cu posibilitați de propagare.Conform sursei citate, la fața…

- IDoi copii cu boli grave din Odesa au fost preluati de un echipaj SMURD din Vama Sculeni si adusi la Aeroportul Iasi, de unde vor pleca spre Torino cu un avion pentru a fi tratati in Italia. Medicul-sef UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca, duminica, un echipaj SMURD a fost solicitat pentru…

- Detasamentul Sighet intervine cu un echipaj de stingere, in zona Lazu Baciului, la un incendiu de vegetatie uscata. In urma incendiului a rezultat o victima, femeie de aproximativ 70 ani, cu arsuri pe toata suprafata corpului. La locul incidentului se afla un echipaj SAJ. A fost solicitat elicopterul…

- Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila au intervenit pentru resuscitare unui barbat, care a fost gasit in stop cardio-respirator in zona caii ferate din cartierul Prundu al municipiului Pitești. Din pacate barbatul de 49 de ani nu a raspuns manevrelor…

