Verzii suceveni prin vocea liderului lor județean, Dan Acibotarița, considera ca varsta de pensionare nu ar trebui majorata la 70 de ani așa cum se intenționeaza concluzionand ca "in Romania pe partea de pensionare nu se imparte inca dreptatea". "Partidul Verde filiala județeana Suceava considera ca alianța politica actuala, ce ne conduce viața și traiul, […]