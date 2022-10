Stiri pe aceeasi tema

- Bolt, cu sediul in San Francisco, a fost evaluata ultima data la 11 miliarde de dolari, dupa o runda de finantare din ianuarie. Cu toate acestea, evaluarile companiilor de tehnologie de varf au fost supuse unor presiuni in acest an, increderea investitorilor fiind afectata de temerile privind o recesiune…

- Toyota Motor Corp va investi pana la 730 miliarde de yeni (5,27 miliarde de dolari) in Japonia si Statele Unite, pentru a produce baterii pentru vehiculele electrice, a anuntat miercuri cel mai mare producator auto nipon, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Compania va incepe productia de baterii…

- Meta , compania mama a Facebook, a emis o prognoza sumbra dupa ce a inregistrat prima scadere trimestriala a veniturilor din istorie, temerile legate de recesiune și presiunile concurențiale afectand vanzarile de reclame digitale. Acțiunile companiei cu sediul in Menlo Park, California, au scazut cu…

- Compania japoneza isi va reduce participatia la retailerul online Alibaba la 14,6%, de la 23,7%, prin decontarea contractelor forward preplatite. SoftBank a inregistrat o pierdere de 50 de miliarde de dolari la filiala sa de investitii Vision Fund, in prima jumatate a anului, din cauza evolutiei negative…

- Compania rusa Gazprom a redus miercuri, „din motive tehnice”, furnizarea de gaze catre Germania la doar 20% din capacitatea gazoductului Nord Stream. Reducerea fluxului de gaze a inceput la ora 9:00, ora Moscovei (6:00 GMT) si, conform companiei de gaze, volumul zilnic ce va fi furnizat prin Nord Stream…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…

- China va infiinta un fond care va avea drept obiectiv sa ii ajute pe dezvoltatorii imobiliari sa isi rezolve problemele cu datoriile, fiind posibil ca acest fond sa fie alimentat cu resurse financiare in valoare de pana la 300 de miliarde de yuani (44,4 miliarde de dolari), a declarat pentru Reuters…