O companie doneaza spitalelor din Romania 20 de porti dezinfectante

- Compania EMI International a construit si doneaza 20 de porti dezinfectante pentru spitale din Romania, pentru a sprijini medicii si personalul medical in lupta impotriva COVID-19, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. Poarta functioneaza exclusiv cu dezinfectant lichid, iar compania recomanda…

- Daruiește Viața incepe ridicarea unui spital modular pentru pacienții cu COVID-19, amplasat in curtea Spitalului Elias, in baza acordului dat de conducerea acestuia, care va fi finalizat in patru saptamani, iar dotarea și funcționarea lui vor fi in sarcina spitalului și a Ministerului Sanatații.Situația…

- In contextul actual al pandemiei declanșate de noul coronavirus 2019-nCoV, virus care provoaca infecția numita COVID-19, compania Maspex Romania considera deosebit de importante solidaritatea in lupta pentru combaterea epidemiei și implicarea in acțiuni de responsabilitate sociala. Astfel, compania…

- 200.000 de produse vor fi donate spitalelor din București și din țara In contextul actual al pandemiei declanșate de noul coronavirus 2019-nCoV, virus care provoaca infecția numita COVID-19, compania Maspex Romania considera deosebit de importante solidaritatea in lupta pentru combaterea epidemiei și…

- Retailerul francez de echipamente sportive Decathlon a inchis temporar, incepand de astazi, toate magazinele din Romania, pe fondul pandemiei de coronavirus. Magazinele vor ramane inchise "pana la depașirea situației critice". Compania Decathlon a intrat in Romania in 2009, cand a deschis magazinul…

- Mandatul de arestare preventiva pentru 30 de zile a fost emis de magistrati ai Judecatoriei sectorului 1. Magistratii au admis cererea de arestare preventiva a patronului firmei. Faptele au fost sarvarsite in 2019. Firma respectiv avea un contract semnat pentru a colecta si elimina deseurile din parcurile…

- Consilierul judetean Adrian Stefan trece prin momente de grea incercare. In prezent, acesta este internat la Spitalul Colentina din București din cauza unor probleme grave de sanatate și ARE NEVOIE URGENTA DE SANGE! De trei luni, Adrian Ștefan lupta sa traiasca. In tot acest timp, a trecut printr-o…

- Un nou centru medical se va infiinta in Pitesti! Astfel, SC Primapharm Life Science SRL, cu sediul in mun. Bucuresti, a devenit titular al planului „Intocmire PUZ pentru construire centru medical ambulatoriu și imprejmuire teren”, propus in municipiul Pitesti, stada Basarabia, nr.1D. Firma anunta publicul…